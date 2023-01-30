В Большом Камне починили трубопровод после аварии с большегрузом

У трубопровода появились новые опоры.

Угроза теплоснабжению в Большом Камне ликвидирована. Под магистральной трассой, которая питает района города, установили опоры. Об этом рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

Напомним, что в минувшие выходные жители Большого Камня едва не остались без горячей воды и отопления. Причиной тому стал автопоезд, который снес защитные ограждения на въезде в город у главного трубопровода от котельной.

Место аварии посетил глава города Рустям Абушаев. По его словам, проблема с порывами не новая, ведь сети ветхие, не менялись годами и для решения проблемы нужна их полная замена.

Администрация Большого Камня подготовила концессионное соглашение с КГУП «Примтеплоэнерго» на строительство новой котельной и полную замену всех сетей теплоснабжения.

На данный момент никакой угрозы нет, специалисты быстро устранили последствия аварии и установили новые опоры.

– В этом году теплотрассу проведем под дорожным полотном, – добавил Олег Кожемяко.

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