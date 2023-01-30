Компания АО «Восточный Порт» поделилась опытом перевалки контейнеров с представителями СМИ

Фото: АО «Восточный Порт»

Журналисты ведущих российских средств массовой информации сегодня ознакомились с процессами обработки контейнерных грузов в АО «Восточный Порт». К ноябрю 2021 года в рамках программы диверсификации бизнеса стивидоры провели полную трансформацию мощностей одной из перегрузочных площадок Порта. Производственные процессы инфраструктуры Универсального перегрузочного комплекса предприятия были переориентированы на функционал мультимодального экспортно-импортного контейнерного хаба. Портовые мощности усовершенствованы в соответствии с новыми целями и задачами, закуплено современное перегрузочное оборудование для формирования и отправки контейнерных поездов.

– В 2021 году мы фактически стали инициаторами возобновления процесса транспортировки контейнеров в полувагонах. Организовали для этого работу терминала и обеспечили безопасность перевозки контейнеров в полувагонах. С этого момента «Восточный Порт» является звеном контейнеризации, и мы настроены на развитие и инвестиции в этот бизнес. Первую погрузку контейнеров в полувагоны мы осуществили еще в ноябре 21-го, отправили несколько составов в тестовом режиме. За 2022 год мы переработали 12000 TEU контейнерных грузов и сейчас отгружаем порядка одного состава за 1,5-2 суток в зависимости от подхода полувагонов. Для нас это системная работа – перенаправляем разгруженные полувагоны со Специализированного угольного терминала под контейнеры на Универсальный комплекс. Нам, как участникам перевозочного процесса, крайне важно не допускать отправки порожних составов в обратном направлении. Мы стремимся к реализации «замкнутого» цикла доставки грузов в экспортно-импортном варианте, – рассказала журналистам директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская.

Ричстакер. Фото: АО «Восточный Порт»

Сегодня на Универсальном комплексе погрузочно-разгрузочные работы осуществляются ричстакерами. По сравнению со своими предшественниками, портальными кранами, эти перегрузочные машины отличаются маневренностью и высокой скоростью обработки контейнеров. С целью сохранения груза в процессе доставки и ускорения погрузки контейнеров в полувагоны портовиками была разработана технология фиксации контейнеров в полувагонах с помощью бруса и специальных резиновых компенсаторов.

– Совместно с РЖД мы провели все необходимые для этого тесты, в результате были разработаны семь местных технических условий для погрузки 40- и 20-футовых контейнеров как в стандартные, так и в инновационные вагоны. Успех, которого мы достигли, это то, что скорость погрузки контейнеров в полувагоны и погрузки контейнеров на фитинговые платформы – сравнялась. Раньше на погрузку контейнеров уходило в 4 раза больше времени, – отметила Ирина Ольховская.

В ходе визита в «Восточный Порт» представители СМИ также ознакомились с работой Специализированного угольного терминала, причальные мощности которого в декабре 2022 года были увеличены с 55 до 58 миллионов тонн.

– Мы реализовали инвестиционный проект, конечная цель которого – увеличение приемки торгового флота. Мы начали строительство 52-го причала и сейчас длина причального фронта составляет 355 метров. Соответственно, это позволяет нам увеличивать прием крупнотоннажных судов типа capesize дедвейтом до 180 тысяч тонн. В будущем при дальнейшей реализации проекта строительства причала мы рассчитываем на увеличение в перспективе мощности терминала до 70 миллионов тонн.

Ирина Ольховская. Фото: АО «Восточный Порт»

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.