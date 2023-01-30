Из-за погоды движение на ледовой переправе на Чукотке закрыли для всех видов транспорта

Из-за потепления движение на ледовой переправе перекрыли. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Движение по ледовой переправе Анадырь – Шахтерский перекрыли с 30 января для всех видов транспорта. Решение приняли спасатели, чтобы обезопасить людей из-за тонкого льда. Однако оценить данную меру местные жители не смогли, ведь с официального открытия переправы прошло всего несколько дней. Подробности – в материале «Комсомольской правды».

Ледовая переправа Анадырь – Шахтерский, соединяющая берега лимана, была официально открыта 26 января. Обычно движение по ней начинается позже, но в этом году власти города и синоптики сообщили, что погодная обстановка благоприятная, а лед толстый для запуска переправы. Однако резко сменилась обстановка 30 января, спасатели перекрыли движение.

– С 12:00 часов 30 января 2023 года движение по ледовой переправе через Анадырский лиман 7-й причал до Шахтерского на участке ФАД А-384 закрыто для движения транспортных средств, – сообщили в ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу.

Связана такая мера с «весенней» погодой, которая способствовала таянию льда. Когда откроют вновь движение – еще неизвестно, ведь все будет зависеть от погодных условий на Чукотке.

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