«Примтеплоэнерго» завершило проектирование ряда объектов по программе «Чистая вода»

Водовод в Фокино, участок строительства в 2022 году.

Первые два этапа проекта реконструкции централизованной системы водоснабжения городского округа ЗАТО Фокино, а также проект строительства очистных сооружений Нежданкинского водохранилища Дальнегорского городского округа в Приморье получили положительное заключение Государственной экспертизы.

Как сообщил генеральный директор «Примтеплоэнерго» Владимир Малюшицкий, к первому этапу реконструкции системы водоснабжения ЗАТО Фокино на предприятии планируется приступить после проведения конкурсных процедур в марте 2023 года.

– Для улучшения качества водоснабжения жителей городского округа, в том числе поселка Дунай, в этом году начнется строительство нового водовода протяженностью 40 километров от водозабора Волчанецкий до поселка Дунай. На следующих этапах в рамках проекта планируется проведение реконструкции водозабора Тихоокеанский на реке Промысловка, насосных станций, резервуаров с питьевой водой, а также модернизация очистных сооружений водозабора Волчанецкий с реконструкцией резервуарного парка системы водоснабжения поселка Дунай.

По его словам, необходимость масштабной реконструкции системы водоснабжения ЗАТО Фокино связана с высоким износом магистрального водовода после длительного периода его эксплуатации – свыше 40 лет. Проводимая в рамках федерального проекта реконструкция позволит в значительной степени обновить инфраструктуру. Основные работы по строительству нового водовода планируется провести уже в этом году.

Напомним, что в 2022 году для исключения из системы водоснабжения ЗАТО Фокино наиболее аварийного участка трубопровода по поручению правительства Приморского края был построен и введен в эксплуатацию участок водовода протяженностью 1,3 километра от реки Толстый Ключ до улицы Крымская.

Как отметил Владимир Малюшицкий, также в рамках реализации программы «Чистая вода» спроектирован и передан в Госэкспертизу проект реконструкции водозабора на Васьковском водохранилище в селе Рудная Пристань Дальнегорского городского округа. На завершающем этапе находится проектирование поверхностного водозабора на реке Рудная в поселке Краснореченский Дальнегорского городского округа. Здесь планируется строительство водовода от водозабора на реке Рудная до поселка Тайга протяженностью 11 километров, строительство водоочистных установок и двух накопительных резервуаров с очищенной питьевой водой.

Мероприятия проводятся в рамках региональной программы «Повышение качества водоснабжения Приморского края» нацпроекта «Жилье и городская среда» и направлены на улучшение качества питьевой воды и повышение надежности водоснабжения жителей Приморья.

Текст и фото: Елена Задорожная, пресс-секретарь «Примтеплоэнерго»

Водовод в Фокино, участок строительства в 2022 году.

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