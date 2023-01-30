Мошенники убедили приморца взять кредит и перевести два миллиона рублей на счет аферистов

Сотрудники правопорядка продолжают искать телефонных мошенников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Спасске-Дальнем 53-летний мужчина лишился крупной суммы денег из-за мошенников. Аферисты ввели приморца в заблуждение, поэтому он сам оформил кредит, а после перевел два миллиона рублей на счет злоумышленников. Нарушителей продолжает искать полиция, сообщили в УМВД России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Житель города Спасска-Дальнего обратился в полицию и рассказал, что неизвестные похитили у него 1 984 950 рублей. По словам потерпевшего, «сотрудница» банка позвонила мужчине на мобильный телефон и сообщила, что на его имя оформлена заявка на кредит в размере около двух миллионов. Пострадавший заявил незнакомке, что никакой кредит он не брал, и попросил банк разобраться в данной ситуации. Однако позже приморцу позвонил лжеполицейский из-за «заявления» о взломе личного кабинета.

Злоумышленники продолжали «атаковать» звонками мужчину: «сотрудница» банка убедила пострадавшего оформить кредит, а после перевести крупную сумму на указанный счет. Необходимо это было якобы для того, чтобы средства не достались мошенникам. Лишь на следующий день местный житель понял, что стал жертвой аферистов.

Правоохранительные органы завели уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в крупном размере (часть 4, статья 159 УК РФ). Если злоумышленников найдут, то они могут отправиться в колонию на срок до десяти лет.

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