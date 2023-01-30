Новые казармы для военнослужащих построят в Приморье в 2023 году

На территории учебного полигона появятся еще несколько казарм. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Казармы и столовую на учебном полигоне Тихоокеанского флота возвели в декабре 2022 года, а проверил условия быта военных губернатор Приморья 29 января. Во время общения с бойцами Олег Кожемяко рассказал, что в 2023 году на данной территории возведут дополнительные казармы, сообщили в правительстве края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Глава Приморья оценил быт будущих участников СВО и попробовал меню в новой столовой:

– Обратился к предприятиям по поставкам свинины и птицы. Они абсолютно добровольно поставят свою продукцию сюда, чтобы было дополнительное питание, по выбору. Овощи тоже поставим. Ребята просили меда, чтобы по возможности прямо на полигоне попить чаю. Пасечники помогут, все привезут. Каких-то еще вопросов не было. Система отработана. И по выплатам, и по обеспечению. Делаем все, чтобы работа шла слаженно, чтобы наши ребята ехали туда уверенно и достойно выполняли поставленные перед ними задачи вместе с земляками в составе 155-й бригады Тихоокеанского флота.

Губернатор Приморья пообещал привезти бойцам мясо свинины и курицы, овощи и мед. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Олег Кожемяко побывал в казармах. По его словам, в помещениях тепло и комфортно, а также есть все необходимое для пребывания на учебном полигоне. Во время встречи губернатор отметил, что в ближайшее время рядом с казармами возведут еще несколько зданий для проживания бойцов.

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