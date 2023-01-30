Спортсмены «Восточного Порта» снова среди лучших по настольному теннису в ДФО

Фото: АО «Восточный Порт»

Представители сборной «Восточного Порта» были одними из лучших на чемпионате Дальневосточного федерального округа по настольному теннису. Соревнования, накануне завершившиеся в Южно-Сахалинске, собрали около полутора сотен сильнейших теннисистов из Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, республик Бурятия и Саха (Якутия).

В каждом поединке «восточники» продемонстрировали соперникам (среди которых были 23 мастера спорта России) молниеносную реакцию, спортивный характер и неуступчивость, защищая цвета «Восточного Порта». Как итог, достойные результаты, призы, медали и грамоты. Стоит отметить, что теннисисты «Восточного» Виктория Климченко и Михаил Иванов, ставшие чемпионами ДФО, добились права выступить на Чемпионате России.

Поддержка спорта является одним из приоритетных направлений социальной политики АО «Восточный Порт». Его сотрудники достойно представляют компанию на соревнованиях различного уровня, добиваются высоких результатов и прославляют своими достижениями родное предприятие. В свою очередь, Фонд «Восточный Порт» поддерживает развитие спорта в Находке в рамках реализации программы социального развития «Спорт».

Фото: АО «Восточный Порт»

Победители и призеры соревнований в составе сборной «Восточного Порта»:

Парный разряд.

- 1 место – Степан Шапошников/ Василий Пак (Сахалин)

- 2 место – Полина Капицына/ Виктория Климченко

- 3 место – Светлана Гулакова/ Алена Дударь

- 3 место – Михаил Бутылев/ Михаил Иванов

Смешанный разряд.

- 1 место – Михаил Иванов/ Виктория Климченко

- 3 место – Степан Шапошников/ Полина Капицына

Личный зачет.

- 3 место – Виктория Климченко, Михаил Иванов

Командный зачет.

- 2 место – среди женщин

- 3 место – среди мужчин

Фото: АО «Восточный Порт»

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