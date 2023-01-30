Правительство Камчатки усилит меры поддержки военнослужащих СВО

Жители края пишут обращения, связанные с выплатами. Фото: Александр КОЦ

На Камчатке в 2023 году усилят работы по предоставлению социальной помощи участникам СВО и их семьям. Об этом рассказал губернатор края Владимир Солодов во время оперативного совещания.

– Поддержка семей военнослужащих остается для нас главным приоритетом, однако мы не просто будем продолжать трудиться в этом направлении. Работа, связанная с предоставлением помощи нашим бойцам и членам их семей, будет усилена, – отметил Владимир Солодов.

По словам губернатора Камчатки, за последнюю неделю от жен бойцов поступили обращения, связанные с выплатами. Проконсультировать людей по волнующим их вопросам могут специалисты Центра поддержки военнослужащих и их семей, обратиться к ним можно по телефонам: 8-800-141-00-00, 8-415-223-21-22, или прийти лично в понедельник – четверг с 9:00, до 17:15, в пятницу с 9:00 до 16:00.

– Предлагаю провести инвентаризацию обращений с начала года и обсудить, как мы будем отрабатывать вопросы граждан.

По поручению губернатора Камчатки в 2022 году в крае ввели более 30 дополнительных мер социальной поддержки для участников спецоперации, а также их семей.

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