Передать данные приборов учета теперь можно через отделения «Почты России»

Фото: Почта России

Дополнительный способ передачи показаний приборов учета потребителям КГУП «Примтеплоэнерго» предоставлен с января 2023 года. Об этом сообщила начальник управления сбыта предприятия Елена Минченко.

– Теперь показания приборов учета можно передать через отделения «Почты России», что удобно абонентам, оплачивающим услуги ЖКХ в почтовых отделениях, – уточнила Елена Минченко.

Потребители услуг Примтеплоэнерго могут передавать показания приборов учета с 1-го по 25-е число. Для удобства и экономии времени предать показания приборов учета можно также:

- по телефонам, указанным в квитанции;

- через приложение СберБанк-онлайн;

- через личный кабинет абонента на официальном сайте Примтеплоэнерго;

- также на сайте можно воспользоваться услугой бота, который доступен на главной странице официального сайта предприятия, в правом нижнем углу экрана;

- передать данные по E-mail, указанному в квитанции;

- воспользоваться мобильным приложением «Квартплата+»;

- использовать Яндекс-Алису или Telegram-Бот.

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