Снегопад и вихри вновь обрушатся на Приморье 1 февраля

Уже в среду, 1 февраля, жителей ждет снегопад и сильный ветер. Фото: Олег УКЛАДОВ

Начало наступившей недели порадует жителей Приморья теплой погодой. Но чем дальше, тем хуже. Уже в среду, 1 февраля, жителей ждет снегопад и сильный ветер. Об этом сообщает портал «Примпогода».

В последние январские дни погода не изменится: будет тепло, максимальные температуры от -5 °C на юге до -15 °C на севере.

А вот уже 1 февраля погода испортится из-за надвигающегося с районов Китая циклона. Юг и запад Приморье накроет облачность, пойдет снег. Минимальная температура воздуха составит -8 ...-16 °C. На остальной территории -17...-25 °C, на северо-востоке под влиянием поля повышенного атмосферного давления, температура опустится до -32 °C.

Днем циклон продолжит смещаться, из-за чего снегопад усилится. К вечеру вихрь ослабнет, но после него на территорию края вторгнется холодная воздушная масса. Ветер усилится.

В ночь на четверг будет преимущественно облачно, на севере сохранится небольшой снег. Температура -15…-22 °C, на северо-востоке до -27 °C, на побережье -11…-17 °C. Днем от -5 до -15 °C.

В пятницу осадки прекратятся. Ночью станет холоднее, минимальная температура опустится на 1 – 4 градуса ниже, чем накануне.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала про то, что синоптики предупреждают жителей Владивостока о надвигающемся снегопаде, который продлится больше 10 часов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.