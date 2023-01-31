«Золотой» вантовый мост через бухту Золотой Рог. Фото: Вадим ПОПОВ

Во вторник, 31 января, Приморский край окажется во власти поля повышенного атмосферного давления. Синоптики обещают день преимущественно без осадков, ветер возьмет направление с северо-запада, умеренный до сильного на восточном побережье. Температура воздуха -1...-12°C. Об этом сообщает портал «Примпогода».

В дальневосточной столице облачно, ветер северный, после обеда – южный умеренный. Температура воздуха здесь 5-7 градусов со знаком минус.

В соседнем Уссурийске температурный фон такой же, как и во Владивостоке, без осадков, ветер слабый до умеренного.

В Находке преимущественно без осадков, слабый ветер и 3-5 градусов мороза.

Согласно ряду многолетних наблюдений, погода во Владивостоке в этот день обычно была холодной. Минимальная температура воздуха фиксировалась в 1953 году и составила −25,4 °С. Максимальная температура воздуха +2,3 °С отмечалась в 1949 году.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.