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НовостиВладивосток30 января 2023 23:52

Сюда не суйтесь, все колом: аварии сковали Владивосток утром 31 января (видео)

Несколько ДТП на Светланской ограничили движение во Владивостоке
Роман КИРИЛКИН
Столкнулись два автомобиля – кроссовер и малолитражка.

Столкнулись два автомобиля – кроссовер и малолитражка.

Фото: КП – Владивосток

Об аварии в районе Авангарда сообщают читатели «Комсомольской правды – Владивосток». По их словам, из-за ДТП на улице Светланская образовалась пробка. Движение парализовано на перекрестных дорогах: по Капитана Шефнера и Дальзаводской.

Движение парализовано.

Движение парализовано.

Фото: КП – Владивосток

Известно, что столкнулись два автомобиля – кроссовер и малолитражка, двигаясь в сторону центральной части города. Как рассказали в ТГ-канале «Автогарант», водитель Toyota Vitz при перестроении не убедился в безопасности маневра и врезался в Nissan X-trail. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.

В том же направлении «притерлись» друг с другом несколько автомобилей в районе остановки «Цирк». Обе машины получили незначительные повреждения. Участок не сковал затор, на движение ДТП сильно не повлияло.

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