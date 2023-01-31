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НовостиВладивосток31 января 2023 0:36

Приморцы купили пикап с пилами, печками и прицелами для отправки в зону СВО землякам

Молодежь тоже неравнодушна и отзывчива к судьбе военнослужащих
Ростислав САХАЛИНОВ
Фото: ЦУР Приморского края

Фото: ЦУР Приморского края

Из Приморья не перестают отправлять посылки бойцам в зону СВО. Присылают землякам технику для ремонта, пилы, провиант, печки и инструменты. В селе Ракитном Дальнереченского района груз для отправки на фронт подготовили юнармейцы, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Очень приятно, что наша молодежь неравнодушна и отзывчива. Я организую отправку посылки, а также добавлю несколько подарков для бойцов. Перед новым годом основная часть собранной помощи уже была отправлена, – уточнил Виктор Дернов, глава муниципального района, в эфире ЦУР в соцсетях, – юнармейцы спрашивали, как лучше отправить презент.

Местные предприниматели отправляют различную помощь бойцам. Бизнесмены купили пикап, загрузили его пилами, печками и прицелами, и своим ходом добрались из Москвы к солдатам, чтобы передать машину. Инициативные жители района тоже внесли свой вклад в помощь военным: дети писали письма с теплыми пожеланиями, а взрослые жертвовали средства на покупку снаряжения.

– Пускай по 500 рублей, но они вместе сложились, закупили и привезли необходимое. Спасибо нашим детям, которые пишут нашим ребятам трогательные письма. Всем огромное спасибо, – поблагодарил глава района в эфире.

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