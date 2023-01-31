Отключения начнутся в девять и десять часов утра. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Массовые отключения воды пройдут во Владивостоке во вторник, 31 января. Об этом сообщает «Примводоканал». «Комсомольская правда – Владивосток» публикует список адресов, где временно прервется подача холодной воды.

В 9:00 часов воду отключат в домах, расположенных по следующим адресам:

Ильичева, 20а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42.

Вернут воду владивостокцам в ведомстве обещают в 13:00 часов, а причина неудобств – проведение аварийных ремонтных работ.

Также без холодной воды останутся жители домов на Кирова и Енисейской. Начнутся отключения в 10:00 часов, а закончатся аварийные работы в 19:00 часов:

Енисейская, 8, 9, 9а, 10, 55, 50, строение, 2;

Кирова, 5, 5а, 7, 9 ,17, 17, строение, 3, 17/1, 17а, 20а, 23, 32, 34, 36.

Напомним, «Комсомолка» писала, что ремонт теплосетей, водоводов и канализационных труб планируется в Приморье в 2023 и 2024 году в 16 муниципалитетах края. На эти цели из федерального бюджета выделили 2 миллиарда рублей. Стартуют работы после отопительного сезона.

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