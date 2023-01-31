История с поцарапанными во Владивостоке автомобилями нагоняет жути и становится все загадочнее

Полиция прокомментировала случившееся. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Инцидент во дворе жилого дома на Феодосийской во Владивостоке получил продолжение. Местные жители рассказали, почему, по их мнению, хулиган мог испортить чужие машины. В полиции тоже прокомментировали произошедшее. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В дежурную часть после случившегося обратились сразу три человека. Они-то и рассказали о том, что неизвестный острым предметом повредил лакокрасочное покрытие у нескольких машин. При этом парень оставил после себя цифры «01». Сначала никто не поняла, что это может значит. Чуть позже, когда владельцы транспортных средств отошли от шока, соседи стали думать и гадать.

– Недавно к нам не смогла проехать пожарная машины, и каждую ночь паркуются все как хотят. Кому-то надоело. А «01» это номер вызова пожарных, – высказали одно из предположений жильцы Феодосийской, 46.

Напомним, что накануне ночью неизвестный исцарапал автомобили, стоящие во дворе. Все происходящее попало на камеру видеонаблюдения. Натянув капюшон и вооружившись ножом, парень медленно обходил автомобили и старательно вычерчивал загадочные цифры. Зрелище жуткое.

– По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности гражданина, причастного к инциденту, – прокомментировали корреспонденту «КП-Владивосток» в полиции.

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