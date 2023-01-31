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НовостиВладивосток31 января 2023 1:20

Приобрел и «отъехал» на четыре месяца: приморец совершил опрометчивую покупку, чтобы расслабиться

Житель Артема подделал рецепт, чтобы купить препарат с психотропным веществом
Роман КИРИЛКИН
Теперь местный житель не сможет выходить из дома.

Теперь местный житель не сможет выходить из дома.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Артеме местный житель подделал рецепт, чтобы купить препарат с психотропным веществом. После этого суд приговорил приморца к четырем месяцам ограничения свободы. Теперь ему запрещено выходить из дома, сообщает «КП – Владивосток».

Данный препарат используется при неврозах, когда у пациентов наблюдается ухудшение сна, тревожно-депрессивное состояние, депрессия, панические расстройства и фобии. Эти таблетки назначает доктор, выписывая специальный рецепт. Препарат находится в перечне веществ с ограниченным оборотом.

– Суд квалифицировал действия подсудимого по ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка документов) и назначил ему наказание в виде четырех месяцев ограничения свободы, – отметили в ведомстве.

Теперь местный житель не сможет выходить из дома в определенное время, посещать некоторые места и мероприятия, менять без согласования место жительства или работы...

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