Жесткое ДТП с пострадавшими произошло в пригороде Владивостока

Машины в хлам. Фото: dps_vl

Серьезная авария произошла минувшим вечером понедельника, 30 января. Причиной стала банальная невнимательность за рулем одного из участников движения. По предварительным данным, есть пострадавшие. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Все случилось в районе улицы Маковского, 228. Водитель новенького авто марки Honda двигался в сторону выезда из Владивостока. На машине еще даже не было номеров, судя по всему, она только недавно пришла из Японии. По какой-то причине рулевой отвлекся и не заметил припаркованный авто марки BMW. На полном ходу «Хонда» влетела в заднюю часть второго участника ДТП.

По информации от аварийного комиссара «Автогарант», у обоих водителей отсутствует страховой полис ОСАГО. А это значит, что все вопросы по урегулированию конфликта им придется решать либо самостоятельно, либо через суд.

Помимо авто, которые получили очень серьезные повреждения, пострадали и люди – помощь медиков понадобилась виновнику аварии. Разбираться в случившемся теперь предстоит ГИБДД.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.