В Приморье из-за пожара в собственном доме скончался мужчина

О возгорании стало известно 31 января в 02:29. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ночью в селе Раздольное Надеждинского района загорелась квартира одноэтажного дома. На месте происшествия сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины 1992 года рождения, сообщает «КП – Владивосток».

О возгорании стало известно 31 января в 02:29. Пожарные незамедлительно выехали на место, где веранда одной из квартир во всю горела вместе с крышей дома. Труп был найден на веранде, когда пламя потушили.

Сейчас дознаватели ведомства и следователи приморского СК выясняют причины возникновения огня и смерти. В результате несчастья выгорело около 100 квадратных метров постройки. Всего в тушении было задействовано три единицы пожарной техники и семь человек личного состава.

Напомним, что ночью 28 января на улице Некрасовская во Владивостоке загорелась квартира в 12-этажном доме. До приезда пожарных из здания эвакуировались 40 человек, но еще шесть находились внутри. Спасатели спустили оставшихся погорельцев на технике.

ПО ТЕМЕ:

Спасли ребенка, вынесли человека без сознания: что известно о ночном пожаре в 12-этажном доме во Владивостоке

Пожарные МЧС России эвакуировали шесть человек из горящего дома во Владивостоке (подробнее)

Вернули с того света: 37 человек и кота спасли пожарные во Владивостоке

Во Владивостоке на Кипарисовой едва не повторилась трагедия 17-летней давности (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП - Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.