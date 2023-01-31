Завод «Мазда Соллерс» возобновит производство во Владивостоке в августе 2023 года

Завод фактически простаивал с весны 2022 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завод «Соллерс», который в рамках паритетного предприятия производил автомобили японского автоконцерна Mazda во Владивостоке, возобновит работу в августе 2023 года, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток». Об этом рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

– В 2023 году мы видим объемы крупных предприятий, мы видим увеличение гособоронзаказа и перезапуск в августе «Мазда Соллерс» линии, – сказал Олег Николаевич.

Ранее японская сторона продала долю в предприятии за символическую сумму в 1 евро, оставив для себя возможность вернуться в этот бизнес в течение трех лет. Mazda прекратила поставки во Владивостоке в марте 2022 года. Из-за логистических трудностей ПАО «Соллерс» решило переориентировать бизнес. По неподтвержденной информации, на заводе будут производить кроссоверы китайской Cherry. Руководство рассчитывает на замещение линейки Mazda – речь о популярных CX5, CX9.

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