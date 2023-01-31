В Приморье женщина «наказала управляйку» за падение снега с крыши на автомобиль

Жительница Уссурийска получила более 300 тысяч рублей от управляющей компании. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Приморье владелица помятого из-за глыбы льда автомобиля получила крупную сумму за неудобства. Замерший снег упал с крыши и повредил машину, но жительница Уссурийска «закрывать глаза» на ситуацию не собиралась. Она решила судиться с управляющей компанией, выиграла и получила компенсацию более 300 тысяч рублей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– В результате падения снежной ледяной глыбы с крыши многоквартирного дома автомобиль марки Mazda Carol, припаркованный у подъезда, получил механические повреждения. По решению суда управляющая компания, которая своевременно не организовала очистку кровли от снега и наледи, обязана выплатить пострадавшей стороне более 300 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Приморскому краю.

Отдавать деньги за материальный и моральный ущерб компания не собиралась. Однако после предупреждения судебных приставов директору компании о возможной блокировке банковских счетов, уголовной ответственности по статье 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта) и так далее, потерпевшая все же получила компенсацию. Кроме того, управляющая компания заполнила исполнительный сбор в размере 17 тысяч рублей за несвоевременное выполнение обязательств.

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