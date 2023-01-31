Все могло закончиться куда плачевнее: автобус едва не раздавил кроссовер на трассе Седанка-Патрокл

ДТП буквально можно назвать нетипичным. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке на трассе Седанка-Патрокл произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и Nissan Juke. Автомобилисты не поделили дорогу, из-за чего столкнулись машинами. Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, обошлось без пострадавших.

ДТП буквально можно назвать нетипичным, поскольку водители почти вступили в перепалку на колесах. На видео автобус на высокой скорости ехал за «Жуком». В какой-то момент шофер начал сигналить, требуя пропустить себя, но «Жук» проигнорировал просьбу. В результате кроссовер все же съехал в правый ряд, но одновременно с ним туда же перестроился автобус, который, похоже, хотел обогнать соседа по трассе, но врезался в его левый бок.

– В дежурную часть ГИБДД УМВД Владивостока поступило сообщение об автоаварии на объездной трассе «Седанка-Патрокл». По предварительным данным, в результате столкновения автобуса и автомобиля Nissan Juke пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются обстоятельства происшествия, – отметили в полиции.

По словам очевидцев, на участке дороги уже образовалась большая пробка. Водители не могут разъехаться из-за узкого проезда.

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