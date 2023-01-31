Сотрудник ГУФСИН Приморья закрывал глаза на привилегии осужденного за взятки

Если вину признают, сотрудник ГУФСИН окажется сокамерником осужденных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке сотрудник ГУФСИН стал фигурантом уголовного дела и, вероятно, в скором времени будет отбывать срок со своими «подопечными». За взятки он разрешал осужденному пользоваться мобильным телефоном, сообщили «Комсомольской правде – Владивосток» в Следственном комитете Приморья.

Дело было в январе 2023 года. Сотрудник исправительного учреждения получил от мужчины, содержащегося под стражей, 70 тысяч рублей. Деньги переводились частями на банковский счет фигуранта – в этом, видимо, помогали люди на свободе, с кем и связывался заключенный.

– Возбуждено уголовное дело в отношении оперуполномоченного отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки), – рассказали корреспонденту в СК.

Как уточнили в Ленинском районном суде Владивостока, в котором и вынесли приговор, фигурант Б. – оперуполномоченный оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН Приморья.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в Приморье ликвидируют колонию общего режима. Что будет с осужденными – в материале.

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