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31 января 2023 6:46

Сотрудник ГУФСИН Приморья закрывал глаза на привилегии осужденного за взятки

Деньги переводились частями на счет заключенного
Ростислав САХАЛИНОВ
Если вину признают, сотрудник ГУФСИН окажется сокамерником осужденных.

Если вину признают, сотрудник ГУФСИН окажется сокамерником осужденных.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке сотрудник ГУФСИН стал фигурантом уголовного дела и, вероятно, в скором времени будет отбывать срок со своими «подопечными». За взятки он разрешал осужденному пользоваться мобильным телефоном, сообщили «Комсомольской правде – Владивосток» в Следственном комитете Приморья.

Дело было в январе 2023 года. Сотрудник исправительного учреждения получил от мужчины, содержащегося под стражей, 70 тысяч рублей. Деньги переводились частями на банковский счет фигуранта – в этом, видимо, помогали люди на свободе, с кем и связывался заключенный.

– Возбуждено уголовное дело в отношении оперуполномоченного отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки), – рассказали корреспонденту в СК.

Как уточнили в Ленинском районном суде Владивостока, в котором и вынесли приговор, фигурант Б. – оперуполномоченный оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН Приморья.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в Приморье ликвидируют колонию общего режима. Что будет с осужденными – в материале.

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