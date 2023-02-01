Законодатели Приморья ввели новые меры безопасности и поддержки семей

Во время заседания депутаты рассмотрели 38 вопросов. Фото: Законодательное Собрание Приморского края

В стенах краевого парламента прошло очередное заседание 25 января. Его открыл председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик. Депутаты рассмотрели более 38 вопросов. Решено облегчить деятельность некоторых строительных компаний, ввести новые меры безопасности и не только. Законодатели одобрили инициативу правительства России увеличить выплату за рождение третьего ребенка для погашения ипотечного займа. К федеральной материальной помощи в 450 тысяч рублей добавят краевую «надбавку».

Александр Ролик. Фото: Законодательное Собрание Приморского края

ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ

Получить миллион рублей для погашения кредита по ипотеке (частичного или полного) можно, грубо говоря, двумя частями. 450 тысяч рублей выделяет государственный бюджет (такая мера действует с 2019 года для всех россиян в соответствии с федеральным законом). Еще 550 тысяч приморцам сможет предоставить региональная казна. Правительство РФ для реализации нововведения направило более 457 миллионов рублей в бюджет Приморья. Игорь Чемерис, глава комитета по социальной политике и защите прав граждан отметил, что депутаты комитета единогласно поддержали проект.

Оговаривает условия краевой закон. Кредитор по ипотеке – мать или отец – должен подать заявление на федеральную помощь. Право на это имеют семьи, третий ребенок в которых рожден с 1 января 2023 года. Готовое или строящееся за счет ипотечных средств жилье должно располагаться на территории нашего края. Подать заявку можно на Госуслугах или в банке. Единым оператором по федеральной и региональной выплатам выступит АО «ДОМ.РФ».

Игорь Чемерис. Фото: Законодательное Собрание Приморского края

БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО

Приморские законодатели единогласно утвердили новые меры, чтобы пресечь беспечное отношение к пляжному сезону. Впредь будут действовать штрафы за купание в необорудованных местах. Законопроект предусматривает административную ответственность за купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги), баннеры с запрещающими знаками и надписями. За нарушение могут вынести предупреждение или штраф в размере до двух тысяч рублей. Мера особенно актуальная, ведь в крае 170 необорудованных для купания мест, и за минувший сезон (летом 2022-го года) утонули больше 40 человек.

В продолжение темы безопасности отметим еще одно нововведение. Изменения вновь внесли в закон об обращении с животными. Как рассказал на заседании глава комитета по продовольственной политики и природопользованию Андрей Андрейченко, коррективы позволят привести краевые законодательные акты в соответствие с федеральными. Муниципалитеты получили право определять места, куда запрещено возвращать ранее отловленных животных, а также назначат ответственных за это лиц. Депутатский корпус весь 2022 год вносил корректировки в краевые законы с целью оптимизировать обращение с животными.

Андрей Андрейченко. Фото: Законодательное Собрание Приморского края

АРЕНДНОЕ ЖИЛЬЕ

Не секрет, что высокая стоимость квадратного метра стала проблемой многих регионов из-за удорожания стройматериалов. Тем девелоперам, которые возводят арендное жилье по концессии (государственно-частное партнерство), снизили налоговую ставку на имущество с 2,2 до 1,5%. Это не только поможет увеличить жилищный фонд края, но и в перспективе уменьшит цену «квадрата». Отметим, если дома строятся по программе «Арендное жилье», ставка и вовсе составит 0,1%. Это касается таких организаций, как, например, ДОМ.РФ.

Председатель комитета по налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян уточнил, что в рамках программы квартирами обеспечиваются молодые профессионалы, работники бюджетной сферы и специалисты узких направлений. До конца 2023 года участие в программе примут около трех тысяч семей.

Галуст Ахоян. Фото: Законодательное Собрание Приморского края

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.