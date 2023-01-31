Полпред президента в ДФО нагрянул на стройку музейно-театрального комплекса во Владивостоке

Масштабный проект музейно-театрального комплекса подразумевает размещение сразу ряда филиалов главных культурных учреждений России. ФОТО: Минвостокразвития

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Приморья Олег Кожемяко проинспектировали стройку музейно-театрального комплекса на сопке Орлиное гнездо во Владивостоке. Сейчас объект достиг отметки в 29 метров над поверхностью земли и во всю продолжает расти. Подрядчик рассказал о текущем состоянии.

Над комплексом трудится около 300 человек, которых достаточно для данного этапа строительства. Как рассказал генерального директора ООО «Стройтрансгаз — Восток» Игорь Волкунович, стройка продолжается в соответствии с графиком.

За период возведения залито более 30 тысяч кубометров бетона. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Известно также, что работы по устройству котлована и укреплению его стенок полностью завершены. Работы близятся к завершению заливки фундаментных плит, продолжается возведение вертикальных конструкций.

За период возведения залито более 30 тысяч кубометров бетона – это больше половины от общего объема. Стартовало устройство лестничных пролетов. Работы планируется завершить в декабре 2024 года.

Мэр Владивостока Константин Шестаков рассказал, что дальше будет проведено благоустройство прилегающей территории и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. Это развитие улично-дорожной сети с доведением ее параметров до нормативных значений и обустройство новых пешеходных связей.

Ранее корреспондент «КП – Владивосток» посещал строящиеся культурные объекты. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Напомним, ранее корреспондент «КП – Владивосток» посещал строящиеся культурные объекты. В декабре 2022 года было известно, что строители использовали почти 30 тысяч кубометров бетона и 4000 тонн арматуры. На тот момент показатели достигали 42% от общего объема монолитных работ. Кстати, на тот момент высота объекта составляла 24 метра над поверхностью земли.

Масштабный проект музейно-театрального комплекса подразумевает размещение сразу ряда филиалов главных культурных учреждений России. Здесь откроется Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей Востока, Российский государственный институт сценических искусств и Школа креативных индустрий и новой сцене Мариинского театр. Культурно-образовательный кластер находится на самой высокой точке исторической части Владивостока.

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