Один фигурант задержан в порядке УПК, а второй в розыске. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Правоохранительные органы отреагировали на скандальную информацию, растиражированную в социальных сетях. Иностранец из бывшей советской республики с приятелем избили студента прямо на Золотом мосту во Владивостоке. Удары наносили кулаками, причем в открытое окно автомобиля. Уголовное дело завели по факту части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия и оружия по предварительному сговору), сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на региональный Следственный комитет.

По версии следствия, двое мужчин избили 23-летнего студента на автомобильному мосту 17 декабря. Поводом стал дорожный конфликт: по предварительным данным, таксист попытался подрезать парня на эстакаде, но последний среагировал и показал грубый жест. Как уже писала редакция, после «дорожного спора» студента заставили остановиться и избили. Молодой человек до сих пор проходит амбулаторное лечение. Заявление родственники пострадавшего написали сразу же, при этом расследование затянулось более чем на месяц.

Пассажир таксиста проходил по делу как свидетель, однако сейчас в СК уточнили, что он является вторым фигурантом дела и в данный момент находится в розыске. Подробнее о том, что произошло той злосчастной ночью – в материале «КП».

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