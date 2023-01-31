В Приморье запускают серийное производство беспилотников для СВО

Предприятие посетили Юрий Трутнев, Алексей Чекунков и Олег Кожемяко. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

Приморский оборонно-промышленный комплекс планирует запустить серийное производство беспилотников. Легкие и маневренные дроны с отцепным механизмом отправятся в зону СВО. Об этом рассказали в пресс-центре правительства Приморья.

31 января предприятие посетили представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор края Олег Кожемяко. Они побывали на выставке оборудования, которое производится в регионе для военнослужащих.

Но, конечно, больше всего внимания уделили беспилотникам. Специалисты уже отработали систему сброса и наведения, программное обеспечение для них тоже разработано в Приморье.

– Программное обеспечение – самое важное в беспилотных летательных аппаратах. Нынешнее оборудование позволяет делать их более компактными, но в характеристиках мы не теряем. Готовы выпускать до 30 штук в месяц, – рассказали в предприятии.

Еще одно важное преимущество этих беспилотников – они могут работать даже в плохую погоду, если провести противообледенительную обработку.

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