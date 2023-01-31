Света не будет: во Владивостоке тысячи жителей останутся ночью без электроэнергии

АО «ДРСК» будет проводить неотложные работы по устранению нагрева контактных соединений. Фото: Антон ФОКИН

Во Владивостоке тысячи жителей в ночь с 31 по 1 февраля останутся без света. Список адресов выложили в пресс-центре Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края. Подробности – в материале «Комсомольская правда – Владивосток».

Стало известно, что АО «ДРСК» будет проводить неотложные работы по устранению нагрева контактных соединений. Итак, вот список жилых домов, где не будет света этой ночью:

Калинина;

Вилкова;

Вязовая;

Интернациональная;

Слуцкого;

Коммунаров;

Окатовая;

Героев Тихоокеанцев;

Кипарисовая, Терешковой;

40, 50 и 60 лет ВЛКСМ;

Полярная;

Гульбиновича;

Запорожская;

Каштановая;

Гризодубовой;

Связи;

1-я и 2-я Промышленная;

М. Расковой.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в городе также пройдут массовые отключения воды во вторник, 31 января. Об этом сообщил Примводоканал. Причина неудобств – проведение аварийных ремонтных работ.

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