Света не будет: во Владивостоке тысячи жителей останутся ночью без электроэнергии

АО «ДРСК» будет проводить неотложные работы по устранению нагрева контактных соединений.
Фото: Антон ФОКИН
Во Владивостоке тысячи жителей в ночь с 31 по 1 февраля останутся без света. Список адресов выложили в пресс-центре Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края. Подробности – в материале «Комсомольская правда – Владивосток».
Стало известно, что АО «ДРСК» будет проводить неотложные работы по устранению нагрева контактных соединений. Итак, вот список жилых домов, где не будет света этой ночью:
Калинина;
Вилкова;
Вязовая;
Интернациональная;
Слуцкого;
Коммунаров;
Окатовая;
Героев Тихоокеанцев;
Кипарисовая, Терешковой;
40, 50 и 60 лет ВЛКСМ;
Полярная;
Гульбиновича;
Запорожская;
Каштановая;
Гризодубовой;
Связи;
1-я и 2-я Промышленная;
М. Расковой.
Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в городе также пройдут массовые отключения воды во вторник, 31 января. Об этом сообщил Примводоканал. Причина неудобств – проведение аварийных ремонтных работ.
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).
И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.