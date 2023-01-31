Выпускник ДВГУ стал помощником секретаря Совбеза РФ

Нынешний секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Евгений Аношин в юности был студентом факультета журналистики в ДВГУ. А теперь президент России Владимир Путин подписал указ о его повышении до помощника секретаря Совбеза РФ. Подробности – в материале «Комсомольская правда – Владивосток».

Дальневосточный государственный университет Евгений Аношин окончил в 1996 году. После выпуска он устроился по профессии – стал журналистов ТРК «Дальневосточная». А в 2002 году стал пресс-секретарем полпредов в ДФО Константина Пуликовского и Камиля Исхакова.

В 2005 году он решил попробовать себя в новой должности – руководителя пресс-службы Ростехнадзора. Там он трудился вплоть до января 2009 года, а затем приступил к обязанностям пресс-секретаря полпреда президента РФ в ДФО Олега Сафонова и Виктора Ишаева. При последнем Евгений Аношин также возглавил департамент внутренней политики. А теперь долгий путь привел его к новой интересной работе в качестве помощника секретаря Совбеза РФ.

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