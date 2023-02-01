Очень скользко: около шести аварий произошло на низководном мосту во Владивостоке

Одно из ДТП. Фото: @dpskontrol_125rus.

Снег, который начался в приморской столице еще в последний день января, продолжился и утром, 1 февраля. Осадки серьезно осложнили трафик в городе и за его пределами, автомобилисты сообщают об авариях. Так, на низководном мосту и вовсе около шести ДТП. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

По данным синоптиков, снег будет идти во Владивостоке до 10 часов утра. Непогода начала бушевать в столице края еще вечером вторника, 31 января. Утром обледенелые трассы присыпало снегом, что и стало причиной массовых аварий.

По сообщениях очевидцев, на низководном мосту в районе Де-Фриза произошло не менее шести аварий. Предварительно известно, что никто не пострадал, но автомобилисты говорят, что на дороге очень скользко, участникам движения стоит быть внимательными.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», утром, 1 февраля, на погоду в Приморье повлияет циклон, в некоторый районах края ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер умеренный северных направлений, местами сильный. Столбики термометров опустятся до 0…-11°C.

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