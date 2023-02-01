В бордовый окрашена трасса на проспекте 100-летия Владивостоку. Фото: КП – Владивосток

Утро 1 февраля во Владивостоке началось с 9-балльных пробок после ночного снегопада. На улицах города работают сотрудники Содержания городских территорий. Они обрабатывают дороги реагентами.

В бордовый окрашена трасса на проспекте 100-летия Владивостоку. Пробка начинается на Маковского и заканчивается в начале Некрасовского путепровода. Традиционно затруднён проезд и на улице Русской в обе стороны, Бородинской и Адмирала Горшкова.

В Ленинском районе под удар попали проспект Красного Знамени и улица Аллилуева. В красный окрашена Луговая, Шепеткова. Тяжелая обстановка наблюдается на Нейбута, Ладыгина, Адмирала Кузнецова, Адмирала Юмашева.

В Первомайском районе затруднено движение по улицам Калинина, Харьковской, Надибаидзе. «Колом» и Золотой мост.

Плотно стоит и Эгершельд на улице Сипягина, Казанской, Верхнепортовой и Крыгина - там же произошло ДТП.

Пользователи сервиса стали активно комментировать обстановку на дороге:

– Можно как-то быстрее ехать?

– Когда придумают, как разгрузить тут ежедневные пробки?

– Какое чудо! Давайте вместе постоим и посмотрим на снег!

– Пешком пойти что ли...

– Когда уже перестанут выдавать права всяким баранам...

– Две снежинки увидели, и мозг покинул чат.

Напомним, что в декабре 2022 года Владивосток находился в более тяжелом положении. Почти неделю столица Приморья утопала в 9-балльных пробках.

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