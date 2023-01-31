ДРСК обратилась к главе Уссурийского городского округа с просьбой обратить внимание на расчеты ЕДДС

Фото: АО «ДРСК»

Специалисты приморского филиала Дальневосточной распределительной сетевой компании (АО «ДРСК», входит в группу РусГидро) подготовили письмо на имя главы Уссурийского городского округа с просьбой обратить внимание на алгоритм расчета количества потребителей электроэнергии Единой дежурной диспетчерской службой (ЕДДС) по городу Уссурийск.

Поводом для этого послужил неверный расчет количества потребителей, оставшихся без электроснабжения 23 января 2023 года в Уссурийском городском округе. На официальном сайте УГО была размещена недостоверная информация о 110 тысячах человек со ссылкой на ЕДДС по УГО, как источник информации. Однако оперативный расчет, произведенный специалистами ДРСК на основании ранее предоставленных данных главами администраций населенных пунктов УГО с учетом количества жителей и типа сооружений, показал, что суммарная численность жителей, оставшихся без электроснабжения, составила 34 960 человек. В ходе разговора со специалистами ЕДДС по УГО также выяснилось, что их алгоритм расчета не отражает точность полученных данных. Специалисты ЕДДС эту информацию подтвердили, однако опровергающих или уточняющих сведений опубликовано не было. Позже недостоверная информация была распространена в СМИ.

Напомним, что 23 января в 7:19 утра произошло аварийное отключение блока н Г-7 на Артемовской ТЭЦ. Вследствие этого на электрических сетях УГО, находящихся на обслуживании ДРСК, действием системной противоаварийной автоматики было произведено отключение нагрузки от подстанции «Уссурийск-1» в объеме 37,4 МВт. Вынужденное автоматическое отключение вызвало нарушение электроснабжения части потребителей, численность которых составила 34 960 человек. Электроснабжение было восстановлено в 13:09. Дальнейшее подключение жилых домов осуществляли муниципальные электросети.

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