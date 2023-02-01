Более 217 миллионов рублей потратят на обновление оборудования в приморских медучреждениях

Обновление оборудования в медучреждениях края продится до 2025 года. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

В Приморье 17 государственных медучреждений получат новое оборудование в 2023 году. Потратят на эти цели 217, 3 миллиона рублей из краевого и федерального бюджета, сообщили в правительстве края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Поставят в медучреждения 48 единиц техники, в состав которой войдут маммографы, флюорографы, рентгены, УЗИ-аппараты и многое другое. Как рассказали в минздраве Приморья, обновление оборудования ведется по пятилетней программе модернизации первичного звена. С 2021 по 2025 годы больницы и поликлиники края получат 513 единиц техники: 88 из них – переоснащение, а 425 – дооснащение.

Обновления в 2023 году пройдут в Краевой детской клинической больнице №2. Необходимое оборудование появится в стоматологическом кабинете, а рентгеновские и маммографические аппараты пополнят Уссурийскую и Находкинскую больницы. Кроме того, новую спецтехнику получат Ханкайская, Анучинская, Пластунская, Октябрьская, Шкотовская, Черниговская, Партизанская районные больницы, а также детская больница №2 в городе Артеме, детские поликлиники во Владивостоке №2, №3, №5 и Владивостокские клинические больницы №2, №4 и больница №3.

Следует отметить, что за 2021 и 2022 годы около 232 единиц медоборудования поступило в 17 учреждений края, а также были установлены 10 фельдшерско-акушерских пунктов, 59 объектов – отремонтированы, а строительство еще 13 больниц продолжается.

ПО ТЕМЕ:

Больше 360 миллионов рублей направят на ремонт медучреждений в Приморье

Районные и центральные больницы получат 85 машин и 48 единиц оборудования (подробнее)

Десятки миллионов рублей выделили на ремонт больницы в Приморье

Отремонтировать медучреждение в Арсеньеве планируется уже в 2023 году (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Создай дома уют и красоту

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.