В Приморье из-за пожара в трехквартирном доме погиб мужчина

Специалисты выясняют, что стало причиной пожара. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Минувшей ночью в Надеждинском районе произошел трагический пожар. Эксперты выясняют, что стало причиной возгорания.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Приморью, звонок о пожаре поступил в 2:29. Спасателям сообщили, что в селе Раздольное горит одноэтажный трехквартирный дом. Когда специалисты прибыли к зданию, огонь поглотил веранду одной из квартир и часть крыши.

Во время тушения пламени в веранде пожарные нашли тело погибшего 31-летнего мужчины. Огонь уничтожил около 100 квадратных метров площади дома. Причина пожара пока неизвестна, ее выясняют дознаватели МЧС и представители регионального следственного комитета.

Тушили огонь семь человек с помощью трех единиц пожарной техники.

Напомним, что в минувшие выходные в Артеме произошел пожар в многоквартирном доме. По словам очевидцев, в одной из квартир мужчина решил пожарить шашлыки.

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