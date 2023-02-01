В Приморье из-за пожара в трехквартирном доме погиб мужчина

Специалисты выясняют, что стало причиной пожара.
Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю
Минувшей ночью в Надеждинском районе произошел трагический пожар. Эксперты выясняют, что стало причиной возгорания.
Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Приморью, звонок о пожаре поступил в 2:29. Спасателям сообщили, что в селе Раздольное горит одноэтажный трехквартирный дом. Когда специалисты прибыли к зданию, огонь поглотил веранду одной из квартир и часть крыши.
Во время тушения пламени в веранде пожарные нашли тело погибшего 31-летнего мужчины. Огонь уничтожил около 100 квадратных метров площади дома. Причина пожара пока неизвестна, ее выясняют дознаватели МЧС и представители регионального следственного комитета.
Тушили огонь семь человек с помощью трех единиц пожарной техники.
Напомним, что в минувшие выходные в Артеме произошел пожар в многоквартирном доме. По словам очевидцев, в одной из квартир мужчина решил пожарить шашлыки.
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