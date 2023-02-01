Детский центр оздоровления и отдыха для школьников из Якутии построят в приморской Славянке

Вера Щербина и Андрей Тарасенко подписали план мероприятий. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

В Хасанском округе Приморья построят центр отдыха и оздоровления детей из Республики Саха (Якутии). Находиться он будет в Славянке, а работать – круглый год. Планируется инвестирование данного проекта в размере 4,7 миллиардов рублей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как сообщили в правительстве края, председатели правительств дальневосточных регионов Вера Щербина и Андрей Тарасенко 31 января подписали план мероприятий. Разработана также программа по развитию Хасанского округа объемом 1 миллиард рублей.

Председатель правительства Приморского края рассказала, что место было выбрано не случайно, так как данная территория уникальна для развития отдыха и туризма:

– Это привлекательная территория, она интересна инвесторам, с другой стороны – здесь должны быть оздоровительные центры для детей всего Дальневосточного федерального округа. Такую задачу ставит Президент России Владимир Путин.

Благодаря строительству детского центра для школьников из Якутии в крае появится около 100 новых рабочих мест.

– Мы готовы создать хороший центр, он нужен нам всем. Также мы хотим наладить товарооборот, чтобы в Приморье были представлены якутские дикоросы, рыба, ювелирные украшения. Из Якутска во Владивосток будет ходить полноценный пассажирский поезд, прорабатываем вопрос об увеличении авиарейсов, передачи вам двух катамаранов для развития внутреннего туризма. Это хорошие пароходы, вмещают 440 пассажиров, скорость 45 узлов, на газовом топливе, – поделился председатель правительства Республики Саха (Якутия).

На заседании обсудили вопросы сферы туризма и культуры в Приморье. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

Вера Щербина и Андрей Тарасенко также обсудили возможность гастролей в Якутию Приморской картиной галереи, академического театра имени Максима Горького, филармонии и цирка. Закончилась встреча подписанием плана мероприятий по передачи земельных участков в Славянке под строительство центра.

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