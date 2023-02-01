На юго-востоке потеплеет до +1°C. Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики Примгидромета рассказали, какая погода ожидается в крае в первые выходные дни февраля. По словам специалистов, 4 и 5 февраля осадки не предвидятся.

В ночь на субботу, 4 февраля, на погоду в Приморье повлияет гребень антициклона. Температура воздуха опустится до -20…-27°C, на северо-востоке – до -33°C, только на побережье будет чуть теплее – до -11…-18°C. Днем столбики термометров поднимутся до -3…-10°C, а на юго-востоке – до +1°C.

В ночь на 5 февраля потеплеет на 1-5 градусов.

Во Владивостоке в выходные дни ожидается спокойная погода со слабым до умеренного ветром и без осадков. Ночью 4 февраля похолодает до -11…-14°C, днем температура воздуха поднимется до -3…-6°C. В воскресенье, 5 февраля, ночью и днем температура воздуха поднимется на 2-3 градуса.

Напомним, что 1 февраля на Владивосток обрушился снегопад, ставший причиной нескольких аварий на низководном мосту. По словам очевидцев, здесь произошло не менее шести ДТП.

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