В Приморье снегоуборочная машина на скользкой дороге съехала в кювет

Произошло все на перевале Лазовский. Фото: Милана СОКОЛ

Авария во время уборки снега на трассе произошла в Приморье. О случившемся «Комсомольской правде – Владивосток» рассказали читатели.

По словам очевидцев, произошло все в 30-40 километрах от Партеза в сторону Лазо. Судя по фотографиям, снегоуборочная машина по неизвестным причинам съехала с проезжей части в кювет. Можно предположить, что произошло это из-за скользкой дороги.

Корреспондент «Комсомолки» связался с пресс-службой АО «Примавтодор», чтобы узнать, из-за чего произошло ЧП, а также есть ли пострадавшие. Редакции ответили, что все случилось в районе 98-го километра дороги Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово, на перевале Лазовский.

– КДМ проводила очистку дороги и опрокинулась в кювет. Пострадавших нет, технику достали. Выясняются причины произошедшего.

Напомним, что 1 февраля в Приморье ворвался снегопад, в некоторых районах похолодало до -16°C.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.