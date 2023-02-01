Скованы льдом: как в порту Владивосток вызволяют суда из ледового плена

Владивосток сковали морозы. Фото: FESCO

Во Владивостоке нешуточный мороз. Впервые за 5 лет лед сковал акваторию бухты Золотой Рог. 23 января температура достигла исторического минимума, столбик термометра опустился до – 27,6 С°. Как сейчас живет город-порт, читайте в материале.

Лед мастера боится

Старожилы и опытные моряки отмечают, что ледовая обстановка для них не в новинку – к примеру, акватория замерзала в 2012 и 2018 годах. Многие суда не способны проложить путь до причалов. Спасти их могут только буксиры ледового класса, которые прорубают лед и делают колею.

Капитан буксира «Добрыня» Владимир Мороз. Фото: FESCO

Такие «спасатели» работают в FESCO Портофлот. Они ежедневно оказывают услуги лоцманской проводки и швартовки. Какими бы ни были погодные условия, FESCO Портофлот держит вахту и работает в штатном режиме. Мы связались с руководством компании и побывали на буксире, увидев швартовую операцию собственными глазами.

Мороз и солнце

На борту буксира «Добрыня» нас встречает капитан Владимир Мороз, он трудится в FESCO с 1984 года.

Пройдя причалы Владивостокского морского торгового порта, мы приближаемся к мысу Токаревская кошка. Солнце светит высоко, белоснежные льды немного ослепляют глаза. Но пройти здесь уже не так просто, вокруг лед толщиной 25 см. Буксир начинает прокладывать путь, чувствуется качка и удары льда о борт, до «Добрыни» здесь никого не было.

– Каждая швартовая операция – уникальная и неповторимая. В сутки мы проводим их до 10 раз. Последние годы ледовая обстановка была щадящей. Самый сложный был 2012 год, когда мы доставляли оборудование и необходимую инфраструктуру на Русский остров для строительства моста. Но мы отлично справились. В Портофлоте работают слаженные команды, которые отлично знают акваторию порта, – рассказал капитан буксира «Добрыня» Владимир Мороз.

Как объяснил Владимир, сейчас задача «Добрыни» – проложить путь для судна «Геленджик», которое должно встать у причала судоремонтной компании «ФЕСКО Сервис». «Геленджик» должен обойти ледовое поле, для этого «Добрыня» расчистил для него канал.

На помощь флагману Портофлота приходит буксир «Богатырь». Швартовая операция завершилась, но работа компании FESCO Портофлот продолжается: ее ждут другие суда в акватории бухты.

Рука помощи

Лев Клоков, генеральный директор FESCO Портофлот. Фото: FESCO

Побывав на буксирах Портового флота и пообщавшись с экипажем, мы убедились, что в порту Владивостока есть профессионалы своего дела, готовые прийти на помощь.

– Четыре буксира FESCO Портофлот ежедневно пробивают в бухте Золотой Рог путь судам неледового класса, которые заходят к причалам не только Владивостокского морского порта, но и других стивидорных компаний. На прошлой неделе, к примеру, буксир «Добрыня» спас из ледового плена иностранные суда Safe и Asia Star. Операции заняли менее часа. Мы всегда готовы протянуть руку помощи и выполнить любые швартовые работы в сложной ледовой обстановке, – рассказал Лев Клоков, генеральный директор FESCO Портофлот.

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