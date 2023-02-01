В Приморье начальник депо Смоляниново покрывал прогулы сотрудников в обмен на деньги

Уголовные дела завели и на взяткодателей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Приморье экс-руководителя структурного подразделения ОАО «Российские железные дороги» обвиняют в превышении своих полномочий и получении крупной взятки. Уголовное дело рассмотрит Шкотовский районный суд. Об этом рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в период с 2019 по 2021 годы начальник депо Смоляниново неоднократно получал взятки от 30 до 155 тысяч рублей. Деньгами его «благодарили» жители за устройство на работу, а сотрудники – за сокрытие прогулов, повреждений электровозов, а также за различные преимущества, например, повышение.

Кроме этого в период с 2020 по 2021 годы он незаконно получил от подчиненных 568 тысяч рублей начисленных дополнительных премий.

В итоге на экс-руководителя завели уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и по частям 2,5 статьи 290 УК РФ (получение взяток в значительном и крупном размере). Дело направили в Шкотовский районный суд Приморья для дальнейшего рассмотрения.

Семь уголовных дел также завели на взяткодателей и посредников по частям 2, 4 статьи 291 УК РФ (дача взяток в значительном и крупном размере, группой лиц по предварительному сговору), частям 1, 3 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в значительном размере, группой лиц по предварительному сговору). Четыре дела уже направлены в суд, расследование остальных продолжается.

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