Приморский край стал лидером по капремонту школ среди регионов России

В 2023 году в крае отремонтируют 18 школ. Фото: ЦУР Приморья.

Приморье стало одним из регионов-лидеров по капитальному ремонту школ в 2022 году в рамках программы «Модернизация школьных систем образования». Именно поэтому в крае уже провели капремонт в 37 учреждениях из обновленных 1300 учебных заведений страны. В планах на 2023 год – изменение 18 школ в 11 муниципалитетах края, а потратят на эти цели 556,6 миллиона рублей, сообщили в ЦУР Приморья. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В прошлом году в Артеме обновили 9 учебных заведений, в Спасске-Дальнем – 5, в Михайловском районе – 4, а в ЗАТО Фокино, Надеждинском районе, Ольгинском, Ханкайском и Хорольском округах – по 2 школы. Ремонт прошел также в учреждениях Партизанска, Дальнереченского, Черниговского, Шкотовского районов и в пяти краевых коррекционных школах.

Следят за качеством работы штабы родительского общественного контроля. Фото: ЦУР Приморья.

Министр образования Приморья Эльвира Шамонова рассказала, что программа подразумевает не просто ремонт, а масштабное развитие школ и качественные изменения:

– Это новые удобные пространства для учебы и отдыха, классы нового формата, лаборатории с современным оборудованием. Создавая комфортные условия для нашей молодежи, мы делаем школы местом, где хочется развиваться и становиться лучше.

Как отметила преподаватель школы в городе Артеме, участница Всероссийского форума классных руководителей Тамара Асатрян, модернизация учебных заведений поможет сделать процесс обучения комфортнее для детей и педагогов.

– За минувший год в наших школах отремонтировали спортивные залы, поменяли системы отопления и окна, обновили фасады зданий, установили новое современное мультимедийное оборудование. Такие изменения поднимут уровень комфорта в школах и позволят учителям расширить подход к образовательному процессу и методикам, использовать при этом современные технологии, которые любят дети, – добавила Тамара Асатрян.

Следят за выполнением ремонтных работ во всех школах страны штабы родительского общественного контроля. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов считает, что именно участие родителей, детей и учителей в дизайнерских проектах и контролировании работы на всех этапах ремонта делает программу народной.

Всего в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» к концу 2023 года планируется ремонт 3000 школ по всей стране, а до конца 2026 года – 7300 школ.

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