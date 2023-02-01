Полпред президента в ДФО проинспектировал стройку культурного комплекса во Владивостоке

Юрия Трутнева сопровождал губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Фото: Полпредство президента РФ в ДФО

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев проинспектировал строительство культурно-образовательного комплекса на острове Русский. Во время своей рабочей поездки в Приморье вице-премьер осмотрел помещения бассейна и спортзала, учебные классы, балетные залы и современный концертный зал, сообщает «КП – Владивосток».

Планируется, что уже в сентябре студенты филиалов ведущих культурных образовательных учреждений России сядут за парты в новом комплексе. Сейчас на территории уже достроены шесть объектов кластера, впереди – еще три.

Спортзал. Фото: Полпредство президента РФ в ДФО

В список завершенных объектов попали образовательный центр со столовой и бассейном на 550 мест, учебный корпус филиала Московской государственной академии хореографии на 250 студентов, интернаты для учащихся филиалов Центральной музыкальной школы и Московской государственной академии хореографии общей вместимостью в 550 человек. На примыкающей к дороге территории завершены работы над двумя многоквартирными жилыми домами для преподавателей, персонала и артистов. Постройки рассчитаны на 332 человек каждая.

Над строительством трудится около 1 тысячи человек и 18 единиц техники. Вскоре закончатся работы над учебным корпусом филиала Центральной музыкальной школы – идут чистовые отделочные работы в помещениях, монтаж внутренних инженерных сетей. Объект готов на 86,32%. На 86% готова третья многоэтажка, и на 94% завершено строительство общежития для студентов.

Бассейн. Фото: Полпредство президента РФ в ДФО

Напомним, ранее Юрий Трутнев посетил еще одну площадку во Владивостоке на сопке Орлиное гнездо. Сейчас там продолжается строительство культурно-образовательного комплекса. Работы планируют завершить в 2024 году.

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