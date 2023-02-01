Автомобилистов предупреждают о штрафе в 1500 рублей при въезде на остров Русский

Автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На острове Русский около Дальневосточного федерального университета изменилась схема движения. Об этом рассказали в пресс-службе университета.

По распоряжению администрации Владивостока перед Центральными воротами образовательного учреждения появился дорожный знак «Движение прямо». Теперь на данном участке запрещено разворачиваться налево.

За нарушение нового правила водителям грозит административная ответственность, они должны будут заплатить штраф от 1000 до 1500 рублей.

Автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения и разворачиваться за Южными воротами.

Напомним, что после обращений жителей Владивостока на многих улицах города изменится схема движения. Новые дорожные знаки появятся на Волховской, 29, Коммунаров, 35, Крыгина, 40, Невской, 13, Снеговой, 105, 105а, 111, 113, 42 и 70 и Чкалова, 10.

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