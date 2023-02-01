Онлайн-система сама настроит маршрут до нужного места на трибуне.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Хоккейный клуб «Адмирал» 1 февраля запустил удобную и современную навигацию в «Фетисов Арене» во Владивостоке. Благодаря этому преданным болельщикам команды будет проще найти свое место на трибунах перед матчем. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
В пресс-службе «Адмирала» рассказали, что изменения произошли в спортивно-концертном комплексе во Владивостоке. Спортсменам очень важна поддержка приморцев, поэтому клуб решил облегчить им поиски места на огромных трибунах, а также сэкономить их время. Теперь болельщикам необходимо отсканировать qr-код, который приведет людей в нужный сектор к их местам. Освоить новую программу можно уже по ссылке.
Напомним, «Комсомолка» публиковала расписание домашних игр «Адмирала» во Владивостоке. Следующий матч хоккеистов состоится 1 февраля, а соперником «моряков» вновь будет «Авангард».
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