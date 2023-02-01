Полиция Приморья расследует дело об убитом краснокнижном хищнике

Если женщина действительно убила животное, то ее ждет уголовное дело. Фото: Евгения ГУСЕВА

Недавно в селе Тигровое в Приморском крае жители обнаружили убитого краснокнижного животного, подвешенного на деревянной постройке. Они незамедлительно поделились страшной находкой в социальных сетях. Теперь фотографиями заинтересовались правоохранительные органы.

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю рассказали, что полиция уже занимается проверкой постов о возможном убийстве дальневосточного кота. Сотрудники разбираются в обстоятельствах случившегося.

Напомним, что ,по словам очевидцев, зверя убила пожилая женщина. Предположительно, тот воровал у нее кур, за что и поплатился своей жизнью. «Комсомольская правда – Владивосток» пыталась узнать, что же случилось с бедным животным. Возможно, речь идет о самозащите, ведь тигры в последнее время часто ходят вокруг сел и городов, пугая жителей. И все же, если женщина действительно убила животное, то ее ждет уголовное дело.

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