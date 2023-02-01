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НовостиВладивосток1 февраля 2023 9:16

Полиция Приморья расследует дело об убитом краснокнижном хищнике

Они проверяют, правдива ли информация из соцсетей
Дарья ИЩУК
Если женщина действительно убила животное, то ее ждет уголовное дело.

Если женщина действительно убила животное, то ее ждет уголовное дело.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Недавно в селе Тигровое в Приморском крае жители обнаружили убитого краснокнижного животного, подвешенного на деревянной постройке. Они незамедлительно поделились страшной находкой в социальных сетях. Теперь фотографиями заинтересовались правоохранительные органы.

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю рассказали, что полиция уже занимается проверкой постов о возможном убийстве дальневосточного кота. Сотрудники разбираются в обстоятельствах случившегося.

Напомним, что ,по словам очевидцев, зверя убила пожилая женщина. Предположительно, тот воровал у нее кур, за что и поплатился своей жизнью. «Комсомольская правда – Владивосток» пыталась узнать, что же случилось с бедным животным. Возможно, речь идет о самозащите, ведь тигры в последнее время часто ходят вокруг сел и городов, пугая жителей. И все же, если женщина действительно убила животное, то ее ждет уголовное дело.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

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