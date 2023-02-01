Куда деть машины: полпред Трутнев предложил застраивать Владивосток слоями

Юрий Трутнев отметил, что мастер-план развития Владивостока должен быть лучшим. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев рассказал о том, как будет выглядеть Владивосток будущего. Из самого значимого – транспортная инфраструктура и окупаемость. Дальневосточную столицу ждут десятки миллиардов инвестиций. Подробности – в материале «Комсомольская правда – Владивосток».

Юрий Трутнев отметил, что мастер-план развития Владивостока должен быть лучшим, но пока в нем есть недочеты. Город необходимо сделать таким, чтобы жителям в нем было комфортно жить. Для этого, считает полпред, надо застраивать приморскую столицу надо слоями. Именно так сложится общая картинка.

Одной из основных проблем сейчас является парковка. В мастер-плане пока нет четкого ответа, как решить эту проблему. Еще одним важным направлением стала окупаемость. Владивосток ждет много инвестиций, поэтому полпред считает важным найти ответ на вопрос, когда они окупятся и что они дадут экономике.

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