Вантовый мост через бухту Золотой Рог. Фото: Вадим ПОПОВ

В четверг, 2 февраля, Приморье окажется во власти тропосферной ложбины, которая и определит погоду на ближайшие сутки. Синоптики обещают местами небольшой снег, ветер возьмет направление с северо-запада умеренный, в некоторых районах до сильного. Температура воздуха -6...-11°C. Об этом сообщает портал «Примпогода».

В дальневосточной столице переменно облачно и без осадков, ветер северо-западный. Утром температура воздуха здесь -12 градусов мороза, днем 6-8 градусов со знаком минус.

В соседнем Уссурийске переменная облачность без осадков, слабый до умеренного ветер, температура воздуха -6...-8°C, в утренние часы -22°C.

В Находке утром 10-11 градусов мороза, днем 5-7 градусов со знаком минус. День сегодня обойдется без осадков, ветер возьмет направление с северо-запада, умеренный.

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