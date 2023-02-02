В Находке сгорела известная пекарня

Последствия пожара. Фото: @nhkoff.

Пожарные ликвидировали возгорание в павильоне в Находке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Звонок на телефон пожарно- спасательной службы поступил поздней ночью 1 февраля. На другом конце провода сообщили, что в павильоне на Ленинской случился пожар. Уже через пять минут на месте работали специалисты. Как оказалось, горел павильон хлебного магазина – внутри полыхали стены.

Огонь уничтожил 20 квадратных метров постройки, погибших и пострадавших нет, по крайней мере такую информацию озвучили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

– Причина пожара и ущерб устанавливаются. Всего в тушении было задействовано две единицы пожарной техники и семь человек личного состава.

Напомним, накануне в Приморье произошел пожар, который закончился трагедией. В селе Раздольное сгорел одноэтажный трехквартирный дом, есть погибший.

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