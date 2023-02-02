Преступление и наказание: полиция устроила погоню за пьяным автомобилистом в Приморье

Все произошло в селе Летно-Хвалынское. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приморье задержан правонарушитель, пытавшийся скрыться от наряда ДПС. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по краю. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Все произошло в селе Летно-Хвалынское, что в Спасском районе. Инспектор ДПС попытался остановить водителя авто марки Honda Fit, но автомобилист требование проигнорировал. Как выяснилось позже, причины на это были.

Началась погоня, через громкоговоритель сотрудники пытались вразумить рулевого, чтобы тот остановил машину, но мужчина не реагировал и только сильнее выжимал педаль газа в надежде скрыться.

Когда «Фит» заехал на территорию гаражного кооператива, водитель «пулей» вылетел из авто и попытался убежать, но безуспешно. Сотрудники полиции задержали нарушителя и доставили в отделение.

Чуть позже специалисты установили, что 34-летний местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения.

– В отношении правонарушителя составлены административные протоколы по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ – «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», части 2 статьи 12.25 КоАП РФ «Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства», – уточнили в пресс-службе полиции.

Автомобиль, кстати, после этого уехал на арест-площадку. Теперь разбираться в случившемся предстоит компетентным органам.

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