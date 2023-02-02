В 47 детских садах Владивостока установят новые теневые навесы

Проекты новых беседок. Фото: Администрация Владивостока

Новые теневые навесы установят в 47 детских садах Владивостока. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Подробнее – в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Масштабная работа по ремонту учреждений начнется уже в этом году, реализовать проект стало возможным благодаря поддержке губернатора Приморья Олега Кожемяко. Малые архитектурные формы, которые совсем скоро украсят территории детских садов, выбирали воспитанники и их родители. Первые в списке – детские сады № 11, 24, 37, 48, 60, 67, 109, 112, 154. Здесь беседки очень сильно износились.

Уже имеющиеся навесы во многих дошкольных учреждениях просто отремонтируют в соответствии с тем внешним видом, который выбрали по итогам голосования.

Напомним, в этом году на ремонт и установку новых теневых навесов в детсадах Владивостока предусмотрено 152 миллиона рублей. Кроме того, более 350 миллионов рублей пойдет на возведение и ремонт спортивных объектов в школах.

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