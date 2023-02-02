Новый арт-объект ко Дню всех влюбленных установили во Владивостоке

Композиция приурочена ко Дню всех влюбленных 14 февраля. ФОТО: ТК-канал gorod_vl

Во Владивостоке в районе бухты Соболь появился новый арт-объект. Amore означает «любовь» по-итальянски. Скорее всего, композиция приурочена ко Дню всех влюбленных 14 февраля.

Инсталляция из пластика в высоту достигает три метра. Это не шары, как могло бы показаться, а закрепленные на металлических стройках детали. Кому принадлежит творчество - остается загадкой.

Местный жители уже успели облюбовать новую точку притяжения. ФОТО: ТК-канал gorod_vl

Местный жители уже успели облюбовать новую точку притяжения. Приморцы посещают территорию, чтобы сделать фотографии в преддверии праздника и просто на память.

Напомним, в 2020 году на одной из скал острова Русский недалеко от Великокняжеской батареи активисты установили пианино, которое очень понравилось жителям Владивостока и края. Оно стало главным атрибутом для не одной фотосессии. Но через некоторое время его разнесли вандалы. Спустя год на том же месте появился новый музыкальный инструмент.

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