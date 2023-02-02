В Приморье запустили первый на Дальнем Востоке Центр обработки данных мирового уровня

Торжественная церемония открытия. Фото: Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики.

В Приморье запустили крупнейший на Дальнем Востоке дата-центр международного уровня. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По данным КРДВ, центр обработки данных Key Point емкостью 880 IT-стоек и мощностью 10 МВт, прошедший сертификацию Uptime Institute по уровню надежности Tier III, реализуется по модульной технологии в две очереди.

– Первая включает в себя строительство двух технологических модулей общей емкостью 440 стоек со средним энергопотреблением 5кВт. Стоимость проекта превышает 1,5 миллиарда рублей, – отметили в ведомстве.

Центр обработки данных. Фото: Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики.

Генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев на торжественной церемонии открытия ЦОД отметил, что услугами Key Point смогут пользоваться многие ведущие предприятия реального сектора экономики Приморья, средний и малый бизнес, а также госкомпании.

– Мы рады, что статус резидента ТОР «Надеждинская» помог компании реализовать проект и повлияет на повышение качества услуг связи, интернета, цифровых сервисов не только для дальневосточников, но и для бизнеса. Среди мер господдержки - предоставление в аренду земельных участков по льготной арендной ставке, подключение необходимых ресурсов, налоговые льготы, свободная таможенная зона для ввоза высокотехнологичного оборудования и другие. И, конечно, партнерство компаний, принимающих участие в реализации проекта, поможет улучшить условия для развития цифровых и телекоммуникационных услуг на Дальнем Востоке.

По мнению заместителя председателя российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Артема Довлатова, тот факт, что Дальний Восток находится территориально удаленно, говорит о необходимости развития локальной инфраструктуры в макрорегионе. Не исключено, что это развитие – предпосылки к внедрению на ДВ принципиально новых и перспективных технологий и сервисов, таких как сети связи 5G, искусственный интеллект и беспилотный транспорт.

– Запуск дата-центра в Приморском крае повысит уровень доступности и устойчивости работы цифровых сервисов, а также будет способствовать улучшению инвестиционной привлекательности макрорегиона.

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